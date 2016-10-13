Гройсман просит украинцев экономить субсидии - обещает перевести в деньги

Кабинет министров Украины намерен в скором будущем представить на обсуждение общественности модель механизма монетизации экономии субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, который позволит стимулировать эффективное использование энергоресурсов.

Читайте такжеУкраина готова к холодам на 100% - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания в правительстве.

«Мы хотим создать механизм, при котором экономия за отопительный сезон по домохозяйствам будет монетизирована и направлены людям, чтобы в дальнейшем стимулировать экономию, - сказал глава правительства. - Правительство работает над тем, чтобы дать возможность переводить в деньги и платить украинцам за экономию. Решение будет принято и обсуждено с местными властями, мы сообщим гражданам. Идея абсолютно правильная: сэкономил - должен получить стимул. Но за воздух никто ничего платить не будет».

В то же время, Гройсман призвал глав местных органов власти активнее разъяснять необходимость экономии электроэнергии. «Чем больше сохраним тепла, тем больше вероятность того, что мы сможем сделать компенсации каждой семьи, которая сберегает ресурсы. Экономить нужно на всех этапах производства, транспортировки и потребления ресурсов», - резюмировал Гройсман.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что в период отопительного сезона 2016-2017 годов количество семей, получающих субсидий, вырастет до 8,5- 9 млн с нынешнего показателя в 5,5 млн семей. Средний размер субсидии составит 2 тыс. грн.