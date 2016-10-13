Подготовка к зиме: в Украине к отоплению подключены 55% домов

В Украине к отоплению подключены 55% объектов, преимущественно в тех областях, где температурный режим позволяет начать отопительный сезон. Об этом сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко в ходе селекторного совещания в правительстве.

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«Области, которые подключили жилой сектор и социальные объекты к отоплению, – Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Кировоградская, частично Киев, – сказал Зубко. – При этом в Одесской и Херсонской областях отопительный сезон не начат в связи с высокими температурами. В целом подключение объектов составляет 55%».

Зубко отметил, что наиболее сложная ситуация в Донецкой области – в городах и поселках, находящихся на линии столкновения, а именно в Авдеевке, Марьинке, Торецке. Там есть проблемы с газоснабжением.

«Я прошу привлечь Минэнергоугля и НАК «Нафтогаз Украины» к оперативному решению возникающих там сложностей», – сказал Зубко.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина располагает достаточными ресурсами для того, чтобы спокойно пройти отопительный сезон 2016-2017 годов, а коммунальное хозяйство на местах готово на 100%.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.

Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, объединенная энергосистема страны работает сейчас в штатном режиме, замечаний к ее работе нет. При этом доля атомной энергетики составляет до 58-59%, а накопленные запасы угля на складах – 1 млн 766 тыс. тонн.

Запасы газа составляют порядка 14,7 млрд кубометров, что, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», является достаточным для прохождения отопительного сезона.

По прогнозам Гидрометцентра Украины, длительность отопительного сезона 2016-2017 годов составит 160-180 дней.