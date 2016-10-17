"Народный фронт" предлагает ввести рассрочку коммунальных платежей на 12 месяцев для граждан, не получающих субсидии

Об этом сообщили журналистам по завершении заседания руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и представитель "Народного фронта" в правительстве, Министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Фракция поддерживает инициативу, которую рассматривало еще правительство Арсения Яценюка относительно рассрочки платежей на 12 месяцев", - подчеркнул Максим Бурбак.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, когда из-за долгов за коммуналку могут конфисковать жилье

Павел Петренко отметил, что фракция предложит правительству "принять решение о рассрочке оплаты коммунальных платежей на 12 месяцев - то есть, чтобы платежки, которые получают украинцы в этом году, не отличались от прошлогодних".

"Чтобы люди, которые получают субсидию, выплачивали минимальные платежи. А те, которые не имеют возможности оформить субсидии, могли иметь рассрочку на 12 месяцев и спокойно пройти отопительный сезон", - добавил министр.