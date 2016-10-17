"Народный фронт" предлагает ввести рассрочку коммунальных платежей на 12 месяцев для граждан, не получающих субсидии
На заседании фракции "Народного фронта" 17 октября по инициативе лидера партии Арсения Яценюка принято решение предложить правительству ввести рассрочку коммунальных платежей на 12 месяцев для граждан, которые не подпадают под программу субсидий.
Об этом сообщили журналистам по завершении заседания руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и представитель "Народного фронта" в правительстве, Министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Фракция поддерживает инициативу, которую рассматривало еще правительство Арсения Яценюка относительно рассрочки платежей на 12 месяцев", - подчеркнул Максим Бурбак.
Читайте такжеВ Минюсте рассказали, когда из-за долгов за коммуналку могут конфисковать жилье
Павел Петренко отметил, что фракция предложит правительству "принять решение о рассрочке оплаты коммунальных платежей на 12 месяцев - то есть, чтобы платежки, которые получают украинцы в этом году, не отличались от прошлогодних".
"Чтобы люди, которые получают субсидию, выплачивали минимальные платежи. А те, которые не имеют возможности оформить субсидии, могли иметь рассрочку на 12 месяцев и спокойно пройти отопительный сезон", - добавил министр.