Вице-премьер сообщил, когда в Украине может заработать Фонд энергоэффективности

Фонд энергоэффективности, целью которого является обеспечение стабильного финансирования проектов по тепломодернизации жилых домов, может заработать в Украине с 1 апреля 2017 года, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время презентации законопроекта "О Фонде энергоэффективности".

"Мы считаем, что Фонд энергоэффективности может активно начать работать с 1 апреля 2017 года, после окончания отопительного сезона», - сказал Зубко, добавив, что для полноценного запуска работы фонда парламенту необходимо принять до конца 2016 года ряд соответствующих законов: «Об особенностях права собственности в доме", "О жилищно-коммунальных услугах", "Об энергоэффективности зданий" и "О коммерческом учете".

"До конца этого года необходимо принять законодательную базу", - подчеркнул Зубко.

Он отметил, что механизм компенсаций, заложенный в фонде, призван мотивировать домохозяйства сокращать потребление энергоресурсов путем внедрения энергоэффективных мер.

"Мы хотим показать реальную зависимость компенсации, которая предоставляется от результата. Нам необходимо понимать, к какому классу энергопотребления принадлежал дом до внедрения мер по энергоэффективности, и к какому классу он будет относиться после их проведения. Максимальная компенсация, которую мы ожидаем, может достигать 50%, но это должен быть дом, который отвечает окончательному классу "А" по международной классификации", - отметил Зубко.

Он также сообщил, что в течение 5-8 лет в Украине будет создан рынок энергоэффективности, который вице-премьер оценил в около 30 млрд евро.

"Это те деньги, которые должны прийти, когда мы покажем законодательную базу, прозрачную систему. Это то, что будет вкладываться в экономику, то, что будет внедряться средним и малым бизнесом", - сказал Зубко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности. Одной из целей создания фонда станет снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 миллиардов гривень от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

Ранее Зубко отмечал, что половина объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 миллиардов кубометров) потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

Также министр сообщал, что создание в Украине специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что позволит ежегодно экономить на энергоресурсах около 3 миллиарда долларов.