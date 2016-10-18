Кабмин готов предложить украинцам оплачивать коммунальные платежи в рассрочку

Кабинет министров Украины в рамках выполнения программы помощи гражданам Украины, в связи с повышением коммунальных тарифов, готов внедрить механизм 12-месячной рассрочки коммунальных платежей для семей, который не оформили субсидии по тем или иным причинам.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с объединениями профсоюзов Украины.

"Конечно, будут семьи, которые не могут или не хотят принять участие в программе субсидий. Мы предложим им еще один вариант: мы внедрим 12-месячную рассрочку на оплату коммунальных услуг для тех, кто не хочет участвовать в программе субсидий. Это значит, что нагрузка на бюджет семьи будет меньше", – отметил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, политика выплаты субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году на фоне поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года – с 2015-го по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Премьер Гройсман при этом отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей, в то время как дотации госхолдингу "Нафтогаз Украины" на компенсацию в тарифах, существовавшие до 2015 года, составляли порядка 28% объема государственных расходов.

На текущий момент в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев. В дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 млн семей. Средний размер субсидий составит порядка 2 тысяч гривень. Хуже всех план по субсидиям выполняет Одесская область, где выплаты оформлены только 22% гражданам, обратившимся за субсидией.