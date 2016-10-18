Украина готова к отопительному сезону, процесс подачи тепла "пошел" – Гройсман

Украина готова к отопительному сезону 2016-2017 годов, располагает достаточными ресурсами и на текущий момент процесс подачи тепла в жилые дома и учреждения "уже пошел", сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями объединений профсоюзов.

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"Я хочу сказать, что Украина готова к отопительному сезону. У нас достаточные запасы газа угля, с которым были проблемы, мы нарастили мощности атомной энергетики и смотрим стабильно на прохождение отопительного сезона, – сказал Гройсман. – Я буквально вчера звонил каждому мэру областных центров, и все информировали меня о том, что процесс пошел".

При этом Гройсман напомнил, что Кабмин совместно с парламентом уже разблокировал ряд проблем, существовавших в коммунальной сфере, и выразил надежду, что на будущей пленарной неделе правительству и парламенту удастся решить оставшиеся сложности, копившиеся в стране годами.

"Хочу подчеркнуть, что вопросы качества тепла – в компетенции местных органов власти. Вопрос запасов ресурсов – выдержан", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.

Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, объединенная энергосистема страны работает сейчас в штатном режиме, замечаний к ее работе нет. При этом доля атомной энергетики составляет до 58-59%, а накопленные запасы угля на складах – 1 миллион 766 тысяч тонн.

Запасы газа составляют порядка 14,7 миллиарда кубометров, что, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", является достаточным для прохождения отопительного сезона.

По прогнозам Гидрометцентра Украины, длительность отопительного сезона 2016-2017 годов составит 160-180 дней.

На текущий момент в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев. В дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 миллиона семей. Средний размер субсидий составит порядка 2 тысяч гривень. Хуже всех план по субсидиям выполняет Одесская область, где выплаты оформлены только 22% гражданам, обратившимся за субсидией.

Одновременно Кабмин прорабатывает возможность внедрения механизма 12-месячной рассрочки коммунальных платежей для семей, которые не оформили субсидии по тем или иным причинам.