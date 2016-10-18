Рада продлила "строительную амнистию" до конца года

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление до 31 декабря 2016 года срока введения в эксплуатацию самовольно построенных жилых объектов и объектов первой-второй категории сложности.

За соответствующий законопроект № 3696 проголосовало 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, до 31 декабря 2016 года продлевается возможность применения механизма принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Речь идет об индивидуальных жилых, садовых, дачных домах, хозяйственных и приусадебных зданиях и сооружениях, общественных зданиях, зданиях и сооружениях сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности.

Отмечается, что в соответствии с принятым в январе 2015 года законом "О внесении изменения в Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ" владельцы жилой и общественной застройки получили возможность до 31 декабря 2015 года узаконить свое имущество, однако лишь с мая 2015 года, поскольку вышеупомянутый указ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины был зарегистрирован в Минюсте только 15 мая 2015 года.

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Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Кодола отметил, что данный закон действовал меньше 6 месяцев, поэтому многие граждане, которые хотели узаконить свои застройки, не уложились в определенный законодательством срок.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в середине января 2015 года приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Данный документ продлил до 31 декабря 2015 года так называемую "строительную амнистию", которая позволяет узаконивать самострои по упрощенному механизму.

Так, согласно документу, упрощенный механизм принятия в эксплуатацию распространяется на объекты, построенные без разрешения на выполнение строительных работ и без проведения техосмотра помещений в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года.