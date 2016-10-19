Гройсман ожидает принятия закона о Фонде энергоэффективности до конца года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что Верховная Рада примет закон, который регламентирует работу Фонда энергоэффективности, до конца этого года.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Я ожидаю, что парламент до конца этого года примет закон о Фонде энергоэффективности. Я думаю, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ в ближайшее время завершит работу над этим документом, но ее надо ускорять, чтобы получить надежный инструмент энергоэффективности", - отметил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов.

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, данный фонд может заработать с 1 апреля 2017 года. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 миллиардов гривень от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов. Кроме того, проекты фонда позволят создать порядка 75 тысяч новых рабочих мест, особенно в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 миллиардов гривень на выплате субсидий.

18 октября 2016 года Верховная Рада должны была рассмотреть в первом чтении законопроект "Об энергетической эффективности зданий", который предусматривает введение сертификатов энергоэффектичности зданий, а также финансирование и организацию работы Фонда энергоэффективности. Но в итоге рассмотрение этого проекта было перенесено на следующую пленарную неделю.