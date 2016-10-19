В Украине 7 областей подключили потребителей к теплу на 100% – Зубко

В Украине в семи областях на 100% обеспечено подключение к теплу потребителей, в первую очередь жилого фонда, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

По его информации, речь идет о Волынской, Тернопольской, Ривненской, Полтавской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

"В целом у нас более 90% подключено, – сказал Зубко. – До конца недели вопрос (подключения жилого фонда – УНИАН) будет решен".

Зубко также отметил, что определенные проблемы есть в Донецкой области, особенно в городах Авдеевка и Красногоровка, где из-за боевых действий осложнена подача газа. Однако, по его словам, решение по этому региону будет выработано.

Кроме того, Зубко обратил внимание на то, что имеются проблемы с обеспечением теплом на юге Украины.

"Но в основном это больше бюрократические моменты, нежели проблемы с техническим состоянием (теплосетей – УНИАН). Проблемы касаются своевременного подписания договоров с "Нафтогазом" (о поставке газа – УНИАН)", – сказал вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.

Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, объединенная энергосистема страны работает в штатном режиме, замечаний к ее работе нет. При этом доля атомной энергетики составляет до 58-59%, а накопленные запасы угля на складах – 1 миллион 766 тысяч тонн.

Запасы газа составляют порядка 14,7 миллиарда кубометров, чего, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", достаточно для прохождения отопительного сезона.

По прогнозам Гидрометцентра Украины, длительность отопительного сезона 2016-2017 годов составит 160-180 дней.