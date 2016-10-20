Кабмин опроверг возможность повышения коммунальных тарифов по требованию МВФ
В договоренностях с МВФ речь идет о том, что тарифы должны быть на уровне покрытия расходов, но повышений платы за "коммуналку" не предполагается.
Кабинет министров Украины опровергает возможность повышения коммунальных тарифов по требованию ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, поскольку такое требование МВФ в отношении Украины не выдвигал.
Об этом говорится в сообщении на странице правительства в Twitter.
"В договоренностях с МВФ речь идет о том, что тарифы должны быть на уровне полного покрытия расходов, - говорится в сообщении. - Никаких повышений платы за "коммуналку" не предполагается".
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Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.
В то же время, власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране. Предполагается, что к началу отопительного сезона 2016-2017 годов количество семей, обратившихся за субсидией, составит порядка 9 миллионов. Сейчас этот показатель составляет около 5,5 миллиона семей.
По мнению аналитиков МВФ, полная либерализация коммунальных тарифов в Украине и приведение их к рыночному уровню возможно не ранее 1 апреля 2017 года.