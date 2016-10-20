Кабмин опроверг возможность повышения коммунальных тарифов по требованию МВФ

Кабинет министров Украины опровергает возможность повышения коммунальных тарифов по требованию ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, поскольку такое требование МВФ в отношении Украины не выдвигал.

Об этом говорится в сообщении на странице правительства в Twitter.

"В договоренностях с МВФ речь идет о том, что тарифы должны быть на уровне полного покрытия расходов, - говорится в сообщении. - Никаких повышений платы за "коммуналку" не предполагается".

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Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время, власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране. Предполагается, что к началу отопительного сезона 2016-2017 годов количество семей, обратившихся за субсидией, составит порядка 9 миллионов. Сейчас этот показатель составляет около 5,5 миллиона семей.

По мнению аналитиков МВФ, полная либерализация коммунальных тарифов в Украине и приведение их к рыночному уровню возможно не ранее 1 апреля 2017 года.