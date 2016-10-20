Кабмин компенсирует расходы на комуслуги за октябрь-ноябрь не успевшим оформить субсидию украинцам

Правительство компенсирует украинцам, которые не успели подать заявление на оформление субсидии, излишние расходы на жилищно-коммунальные услуги за период с начала отопительного сезона, но не более чем за два месяца до даты подачи заявления на субсидию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги. Будут также компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода", - указывается в сообщении.

Кроме того, в случае подачи заявления на назначение субсидии в течение не более трех месяцев с момента повышения тарифов, субсидия назначается с даты их повышения.

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"Если в октябре меняется тариф на один из видов услуг, например, холодное водоснабжение и водоотвод, субсидия будет назначена с 1 октября, даже если обращение поступит значительно позже, скажем, в декабре", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, покупки на сумму свыше 50 тысяч гривень, совершенные в этом году, не являются основанием для лишения граждан уже назначенной субсидии, однако им может быть отказано в выплатах при следующем ее назначении.

Также продажа недвижимости, наличие нескольких квартир или автомобилей, получение наследства не являются причинами лишения гражданина права на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и не являются поводом для приостановления выплат, в случае, если субсидия уже предоставляется.