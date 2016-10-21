Розенко рассказал, сколько украинских семей уже получили субсидии на комуслуги

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже получили 6,1 миллиона украинских семей из общего предполагаемого количества 8,5 миллиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания в Кабинете министров, посвященного подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"6,1 миллиона украинских семей уже получили субсидии. План по предоставлению субсидий будет полностью выполнен до января 2017 года", - сказал Розенко.

Также он добавил, что общее количество семей, которые должны получить субсидии, составляет 8,5 миллиона.

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Как сообщал УНИАН, новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

По словам Розенко, по состоянию на 13 октября 2016 года, количество семей, которые оформили субсидии, составляло 5,5 миллиона.