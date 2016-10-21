Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2016 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,2% – до 43,9 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 15% – до 23 миллиардов гривень. Работы по строительству жилых зданий увеличились на 13,4%, до 12 миллиардов гривень, по строительству нежилых зданий – на 17%, до 11 миллиардов гривень. Объемы работ по строительству инженерных сооружений выросли на 11,1% – до 21 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-сентябре составили 82% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 9,1% и 8,9% соответственно.

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Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 21,6% – до 10 миллиардов гривень, выполнив 24,4% от общего объема работ в стране.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 миллиарда гривень.

В 2014 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 миллиарда гривень.