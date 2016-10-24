Китайская компания покупает 25% сети отелей Hilton

Китайский конгломерат HNA Group покупает у американской инвесткомпании Blackstone 25% Hilton Worldwide Holdings, которая управляет международной сетью отелей Hilton Hotels & Resorts сообщает Bloomberg.

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Сделка будет закрыта в I квартале 2017 года, она оценивается в $6,5 млрд, передает RNS.

Акции Hilton Worldwide закрылись в пятницу, 21 октября, на отметке в $22,91, HNA Group заплатит $26,25.

«Инвестиция отвечает нашей стратегии по развитию глобального туристического бизнеса», — сказал вице-председатель HNA Group Адам Тэн.

У Blackstone остается в Hilton Worldwide около 21% акций.

Китайский миллиардер Чэнь Фэн, которому принадлежит HNA, намерен сделать конгломерат одной из топ-100 компаний мира к 2020 году и одной из топ-50 к 2030 году.