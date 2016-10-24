Кабмин ввел механизм отчуждения имущества иностранных дипучреждений Украины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, правительство урегулировал вопрос использования недвижимого государственного имущества в случае ликвидации иностранных дипломатических учреждений Украины или переформатирования дипломатического присутствия в государстве пребывания.

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Механизм урегулирования предусмотрен постановлением правительства от 19 октября 2016 г. № 734.

Правительство дополнило соответствующими нормами Порядок обеспечения помещениями иностранных дипломатических учреждений. В частности, вводится механизм отчуждения недвижимого имущества, находившегося в пользовании иностранных дипломатических учреждений Украины.

Предполагается, что полученные от продажи средства направляются в государственный бюджет Украины.