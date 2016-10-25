В Китае опасаются "пузыря" на рынке недвижимости: рост цен на жилье достигает 47% в год

В Китае в сентябре 2016 года был зафиксирован самый быстрый темп роста стоимости квадратных метров в истории наблюдений. Лидировал в этом отношении город Хэфэй, где «бетонное золото» за год подорожало на 46,8%.

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По данным Национального бюро статистики, по сравнению с августом 2016-го подъем цен составил 2,1%. Лидером по годовому росту стоимости недвижимости стал Хэфэй (+46,8%). Следом идет Сямынь с показателем 46,5%, пишет Prian.ru со ссылкой на CNBC.

По данным Reuters, цены на недвижимость в Шэньчжэне выросли за год на 34,1%, в Шанхае – на 32,7%, а в Пекине – на 27,8%. Аналитики всерьез обеспокоены такой ситуацией, опасаясь «пузыря» на рынке.

Напомним, в Шанхае власти собираются ввести новые меры по охлаждению рынка недвижимости. Слухи о том, что для семейных пар в Шанхае первоначальный взнос по ипотеке вскоре будет увеличен, привели к тому, что местные жители даже стоят в очередях на расторжение брака.