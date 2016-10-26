Треть строек в Украине ведется с нарушениями - на 20% больше, чем годом ранее

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) с начала года провела более 18 тыс. проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 5,8 тыс. объектов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

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«В январе-сентябре 2016 года Госархстройинспекция осуществила более 18 тыс. плановых и внеплановых проверок объектов строительства и на 5,8 тыс. объектов выявила нарушения градостроительного законодательства, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, треть строек в Украине велась с нарушениями. Нарушители оштрафованы на общую сумму 205,8 млн грн», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Госархстройинспекция за 9 месяцев 2016 года выдала 3,8 тыс. лицензий на осуществление хозяйственной деятельности в сфере строительства, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество лицензий выдано в Киеве – 1,3 тыс., в Днепропетровской области – 423 и в Киевской области – 359.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.