Государственная корпорация пообещала киевлянам доступное жилье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявили представители застройщика.

"Она охватит пять жилых комплексов, расположенных в Дарницком, Святошинском и Голосеевском районах Киева. В рамках программы предлагаются не только однокомнатные, но также двух- и трехкомнатные квартиры", - рассказала руководитель департамента продаж «Укрбуда» Оксана Голобородько.

Программа «Доступное жилье от «Укрбуда» будет действовать до конца текущего года. Голобородько отметила, что речь идет не о нескольких квартирах, обычно выставляемых застройщиками на акции, а о сотнях предложений, перечень которых будет регулярно пополняться. В государственной корпорации рассчитывают, что одной из самых низких цен в столице смогут привлечь те семьи, которые раньше не могли позволить себе полноценного жилья, и поэтому были вынуждены идти на серьезные компромиссы.

"Начинают вкладывать деньги в проекты без документов или покупать мини-квартиры площадью 18-20 квадратных метров без кухни и нормального санузла. При этом цена такого жилья вполне сопоставима со стоимостью комфортной квартиры", - отметил глава совета директоров строительной компании «Укрбуд» Юрий Пелых.

По словам Пелыха, площадь квартир в домах «Укрбуда» составляет 30 квадратных метров и больше. При этом небольшая однокомнатная квартира, купленная в рамках программы, обойдется в 405 тысяч гривен – примерно на 75 тысяч дешевле прежней стоимости. Пелых подчеркнул, что доступная цена была достигнута без ущерба качеству строительства – путем максимальной оптимизации строительных и маркетинговых расходов.

Государственная корпорация «Укрбуд» была создана постановлением Кабинета министров Украины в 1991 году. С 2012 года она ведет активное жилищное строительство в Киеве. За четыре года ей были введены в эксплуатацию 42 дома. Еще 27 жилых комплексов сейчас строятся в различных районах столицы.