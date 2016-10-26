В Украине запустят проект по СМС-информированию граждан о регистрации недвижимости

В Кабмине утвердили пилотный проект по СМС-информированию граждан о регистрационных действий с их недвижимостью, передает «Радио Свобода».

По словам министра юстиции Павла Петренко, кроме информации о регистрационные действия с недвижимостью, пользователи сервиса смогут узнать, кто интересовался их собственностью.

Глава минюста подчеркнул, что для использования такой услуги человеку необходимо иметь регистрационный номер объекта и открыть кабинет собственника имущества, где указать номер телефона, на который будут приходить сообщения.

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«Данный сервис будет очень удобным для наших владельцев недвижимого имущества, ведь им не понадобится ходить к регистратору и тратить время, чтобы получить информацию», – добавил министр, добавив, что сервис пока будет работать в тестовом режиме.

Как ранее сообщал УНИАН, в бюджет уже уплачено 149 млн грн налога на недвижимое имущество. До конца года ведомство ожидает поступления более 250 млн грн налога.