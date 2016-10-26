Повышение соцстандартов сократит количество получателей субсидий - Данилюк

Количество получающих субсидию домохозяйств сократится в случае увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в следующем году, которые правительство предложило поднять вдвое - до 3200 гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Мы рассчитываем, что количество субсидиантов со временем уменьшится как из-за увеличения минимальной зарплаты, о чем решение было принято сегодня как совместное предложение президента и правительства, так и из-за заложенных в проекте бюджета на 2017 год положений о повышении социальных стандартов", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 октября субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 6,1 миллиона украинских семей из общего предполагаемого количества 8,5 миллиона.

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Новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 миллиардов гривень на субсидии. При этом, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, эта сумма может вырасти до 52 миллиардов гривень.