Производитель элитных автомобилей Aston Martin выйдет на рынок недвижимости

Aston Martin объявила о намерении построить 66-этажный элитный жилой небоскреб в Майами — это первый выход производителя элитных автомобилей на рынок недвижимости.

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Партнером фирмы выступает G and G Business Developments семьи Кото, сообщает RNS.

Здание будет расположено по адресу 300 Biscayne Boulevard Way. В нем будет размещено 390 кондоминимумов. Запланированы семь пентхаусов и дуплекс-пентхаус с частными бассейнами и террасами.

Небоскреб примет форму паруса — этот дизайн разработали студии Revuelta Architecture и Bodas Mian Anger.

По словам управляющего директора подразделения брендов Aston Martin Кати Басси, в интерьере здания и его внешнем облике будет использоваться — как и в автомобилях компании — последовательность Фибоначчи.