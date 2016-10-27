Назначенные субсидии не будут пересматривать после поднятия "минималки" - министр соцполитики

Органы социальной защиты населения не будут пересматривать назначенные в нынешнем отопительном периоде субсидии после увеличения минимальной зарплаты с 2017 года в два раза - до 3200 гривень.

Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Назначенные субсидии в связи с повышением минимальной заработной платы пересматриваться не будут до конца отопительного сезона... В дальнейшем, конечно, будут изменения, но это будет уже в мае 2017 года", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 гривень, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривень. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

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В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8,5 миллиона с 5,5 миллиона.

Продажа недвижимости, наличие нескольких квартир или автомобилей не является причиной лишения гражданина права на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и не является поводом для приостановления выплат, в случае, если субсидия уже предоставляется.

Покупки на сумму свыше 50 тысяч гривень, которые совершили граждане в этом году, также не являются основанием для лишения уже назначенной субсидии, им может быть отказано в выплатах при следующем ее назначении.