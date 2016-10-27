В Одессе теплом обеспечены уже 85% домов

К теплоснабжению подключены 85% одесских потребителей.

Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на заявление вице-мэра Анатолия Орловского.

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По его словам, полностью подключен Киевский район, часть Черемушек и Суворовского района. В ожидании тепла - Приморский район.

"По зоне ТЭЦ еще идет подключение. Одесская ТЭЦ работает уже 4-й день, до воскресенья все дома будут обеспечены теплоснабжением",- рассказал Орловский.

Все остальные 140 котельных предприятия КП ТГО включены и работают.