В Одессе теплом обеспечены уже 85% домов
19:35, 27 октября 2016Недвижимость
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Полностью подключен Киевский район, часть Черемушек и Суворовского района. В ожидании тепла - Приморский район.
В Одессе теплом обеспечены уже 85% домов / santex-nk.ru
К теплоснабжению подключены 85% одесских потребителей.
Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на заявление вице-мэра Анатолия Орловского.
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По его словам, полностью подключен Киевский район, часть Черемушек и Суворовского района. В ожидании тепла - Приморский район.
"По зоне ТЭЦ еще идет подключение. Одесская ТЭЦ работает уже 4-й день, до воскресенья все дома будут обеспечены теплоснабжением",- рассказал Орловский.
Все остальные 140 котельных предприятия КП ТГО включены и работают.
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