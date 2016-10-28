Рост минимальной зарплаты не повлияет на расчет субсидий - министр соцполитики

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает ТСН.

"При расчете субсидий на отопительный сезон 2016/2017 мы брали доходы граждан на 2015 год. Таким образом, повышение минимальной заработной платы не повлияет на расчет субсидии, которую люди получают с 1 октября 2016 года", - сказал он.

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По словам Ревы, в следующем году при расчете на отопительный сезон 2017/2018 по ныне действующему законодательству будут браться доходы за 2016 год.

Таким образом, если законодательство не изменится, то повышение "минималки" будет засчитываться лишь в сезоне 2018/2019.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирование справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 гривен, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривен. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

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В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 годах вырастет до 8,5 миллиона из 5,5 миллиона.

Продажа недвижимости, наличие нескольких квартир или автомобилей не является причиной лишения гражданина права на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и не является поводом для прекращения выплат, в случае, если субсидия уже предоставляется.

Покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, которые совершили граждане этого года, также не является основанием для лишения уже назначенной субсидии, им может быть отказано в выплатах при следующем ее назначения.