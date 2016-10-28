Президент подписал "антирейдерский закон"

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, который позволит снизить количество рейдерских атак на украинские предприятия и недвижимость.

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Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Законом вносятся изменения в ряд нормативных актов, которыми предусматривается обеспечение защиты прав собственности, экономических интересов граждан и инвесторов, а также уменьшение рисков незаконного завладения имуществом», - говорится в сообщении.

Кроме того, законом предусмотрено нотариальное заверение подлинности подписей участников в учредительном документе, передаточном акте и распределительном балансе компании, представляемых для государственной регистрации изменений о юридическом лице.

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Также закон усиливает ответственность нотариусов за незаконные действия при перерегистрации имущества или бизнеса – предусмотрено лишение свободы сроком до 8 лет. Кроме того, для заказчиков, исполнителей и организаторов рейдерского захвата предусмотрено уголовное наказание с заключением сроком до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября приняла за основу и в целом разработанный при участии Министерства юстиции «антирейдерский закон».

Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявлениях о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.