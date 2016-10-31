В центре Одессы дома, школы и детские сады остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Одессе в центральной части города отсутствует отопление в 212 абонентов из-за аварии на теплотрассе в районе Глухого моста. Об этом сообщил вице-мэр города Анатолий Орловский во время аппаратного совещания, пишет местное СМИ «Таймер».

В частности, отопление отсутствует в 100 жилых домах, 8 школах, 5 детских садах и 8 учреждениях.

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Отмечается, что ремонтные бригады работают круглосуточно, однако работы осложняют тем, что теплотрасса проходит вблизи ж/ дороги.

«Бригады работали в выходные дни круглосуточно, сегодня работы продолжаются. Сейчас идет монтаж теплотрассы. Ночью постараемся ее смонтировать, и завтра запустить теплоноситель», - сказал вице-мэр города, добавив, что тепло появится завтра, 1 ноября.

Напомним, в Одессе по состоянию на 27 октября теплом было обеспечено 85% домов. Полностью был подключен Киевский район, часть Черемушек и Суворовского района.