Минрегион просит депутатов принять законы, необходимые для проведения энергомодернизации

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) призывает Верховную Раду в ближайшее время рассмотреть и принять ряд базовых законов, необходимых для проведения комплексной энергомодернизации зданий в Украине, сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Читайте такжеУтепление жилья может увеличить его стоимость на четверть – Зубко

«Без принятия законов «Об энергоэффективности зданий», «О коммерческом учете», «О жилищно-коммунальных услугах», «О Фонде энергоэффективности» невозможно говорить о проведении термомодернизации зданий и о том, что мы не будем тратить 52 млрд грн на субсидии», - сказал он, добавив, что эти законы являются базовыми для внедрения энергоэффективных мер в жилищном хозяйстве страны.

Он также подчеркнул, что проведение данных мер позволит Украине экономить 9 млрд куб. м газа ежегодно.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности. Одной из целей создания фонда - снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

Ранее Зубко отмечал, что половина объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 млрд куб. м) потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

Также министр сообщал, что создание в Украине специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что позволит ежегодно экономить на энергоресурсах около 3 млрд долл.