Украинцы задолжали за отопление и горячую воду почти 5 миллиардов

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в сентябре по сравнению с показателем на конец августа не изменилась и составила 4,8 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период также не изменилась и составляет 2,5 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов осталась на уровне прошлого месяца и составляет 0,4 млрд грн.

При этом задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 5,6% - до 1,9 млрд грн.

По данным Госстата, в сентябре украинцы уплатили за электроэнергию 1,6 млрд грн (99,6% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец сентября составила 3,1 млрд грн.

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В то же время начисленные в течение января-августа 2016 года бюджетные средства (субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг) организациям, которые предоставляют домохозяйствам услуги газоснабжения, существенно превышали стоимость фактически потребленных услуг. Вместе с тем вследствие перерасчета неиспользованных сумм субсидий и возвращения их в государственный бюджет задолженность за услуги газоснабжения возросла и к концу сентября 2016 года составила 2,4 млрд грн.

Средняя сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги в сентябре на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составила 526,3 грн.

Всего в сентябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,1 млрд грн, что составило 74,1% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях (104,9%, 100% и 98,8% соответственно), а самый низкий – в Донецкой, Черновицкой, Сумской областях (37,5%, 38,4% и 47,4% соответственно).

Также сообщается, что за январь-сентябрь 2016 года с населением было заключено 28,1 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 126,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения на конец июля составила 4,8 млрд грн, электроэнергии - 2,9 млрд грн, квартплаты 2,5 млрд грн, централизованного водоснабжения и водоотвода - 1,8 млрд грн, вывоза бытовых отходов - 0,4 млрд грн.