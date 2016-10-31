В Броварах станет на один современный детский сад больше благодаря "Альянс Новобуд"

Общая площадь "Сказки" составляет около 2 тыс. кв. м. При ее строительстве и оснащении использовались передовые технологии и безопасные материалы. Объект рассчитан на шесть групп по 20 малышей, каждая из которых получит в распоряжение просторные и хорошо освещенные игровые и спальные комнаты. «Альянс Новобуд» добровольно взял на себя обязательства не просто спроектировать, построить и передать на баланс городу здание, но и полностью подготовить его к приему маленьких броварчан. Сегодня в «Сказке» уже есть все необходимое для этого - вплоть до мебели, посуды и постельного белья

Мэр города Игорь Сапожко так оценил вклад компании в развитие социальной инфраструктуры: «Сегодня мы являемся свидетелями того, что застройщик, действительно, вложил в объект всю душу, любовь и сделал все возможное, чтобы этот детский сад стал одним из лучших не только в Броварах, но и в Украине. Я очень признателен «Альянс Новобуд» за то, что сегодня при передаче мы получаем 100% укомплектованный объект, хотя в условиях договора этого не было». Городской голова поблагодарил строителей за то, что они делали все возможное чтобы сдать объект в срок и подчеркнул: «Мы признательны за ваше отношение в целом к принципу строительства. Я уверен, что это правильно - сначала строить инфраструктуру, дороги, стадионы, школы. Еще раз всем большое спасибо!».

В свою очередь, руководители «Альянс Новобуд» рассказали, почему уделили столько внимания «Сказке». «Садик - это как раз тот знаковый объект, за который мы испытываем чувство гордости. Нам очень хотелось, чтобы малыши для которых он строился, действительно, получили сказочное детство с нашей помощью, - сказал гостям церемонии открытия объекта директор компании-застройщика «Альянс Новобуд» Сергей Караванский. - Объем инвестиций составил около 25 млн. гривен. В итоге мы очень довольны результатом. Это именно то, что мы хотели подарить городу. Есть вещи, за которые профессионалам не стыдно. И хотим, чтобы город пользовался этим детским садиком, чтобы он приносил малышам радость и счастье».

А директор генподрядной организации «Алекса Групп» Юрий Мавродиев отметил, что: «Мы старались в полной мере реализовать идею компании «Альянс Новобуд» как заказчика строительства. Идею, которая заключалась в том, чтобы дети, приходя сюда, радовались. И чтобы они впоследствии с удовольствием вспоминали свое детство. Детский сад построен в виде замка, раскрашен в разные цвета. Так что его название - «Сказка» - не является случайным. Мы стремились к тому, чтобы это ощущалось в каждом элементе, который мы видим в данном садике. Кроме того, в строительстве мы постарались максимально использовать материалы украинских производителей. Но делали основной акцент на том, чтобы они были очень качественные и прослужили как можно дольше».

Детский сад «Сказка» сегодня передан на баланс города Бровары. А вдохновленная успехом проекта компания «Альянс Новобуд» уже приступила к проектированию нового социального объекта в Броварах.