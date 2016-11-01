Депутаты могут расширить полномочия местных властей в сфере водоснабжения

За принятие законопроекта №4582 «О внесении изменений в Закон Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» (относительно усовершенствования некоторых положений)» за основу проголосовали 243 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, докладывая по законопроекту, что он наделяет местные власти правом устанавливать правила приема сточных вод, их учет, и ответственность за загрязнение окружающей среды сточными водами.

«Также данным законопроектом необходимо урегулировать определение субъектов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требования к местным правилам приема сточных вод», - сказал Зубко.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта закона является совершенствование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения для гарантированного обеспечения потребителей качественной питьевой водой и централизованным водоотведением, а также с целью предотвращения ухудшения качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения из-за сбросов в системы водоотведения сточных вод субъектами хозяйствования.

Также органы местного самоуправления предлагается наделить полномочиями по утверждению местных правил приема сточных вод и определения размера платы за их очистку.