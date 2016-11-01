Рада отправила на доработку законопроект о приватизации жилья в общежитиях

За преодоление вето президента проголосовало всего 188 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После этого 266 голосов было отдано за направление законопроекта №1076 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий" на доработку в комитет.

В ходе выступления вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что принятый 20 апреля 2016 года закон не может быть подписан главой государства. «Президент Украины предлагает отклонить закон как противоречащий Конституции и законам Украины, не создающий соответствующих механизмов реализации жилищных прав жителей общежитий и содержащий риски таких прав», - сказал Зубко, добавив, что закон не распространяется на граждан, которые живут в общежитиях, но не находятся или не находились в трудовых отношениях с предприятием, которое дало им право жить в данных зданиях по ряду других причин.

В свою очередь заместитель председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шинькович предложил парламенту отправить документ на доработку в комитет.

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«Учитывая актуальность и социальное значение закона, комитет принял решение направить его на доработку к повторному второму чтению», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 апреля 2016 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1076 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения сферы применения и усовершенствования отдельных положений передачи общежитий в собственность территориальных общин и обеспечения реализации жилищных прав законными жителями общежитий)».

Согласно этому документу, граждане и члены их семей приобретают право на приватизацию жилых помещений в общежитиях после их передачи в собственность соответствующей территориальной общины.

Кроме того, определяется, что общежития государственной формы собственности передаются в собственность территориальных общин в соответствии с этим законом на бескомпенсационной основе. Общежития же, включенные в уставные капиталы обществ, передаются в собственность территориальных общин в соответствии с этим законом одним из способов: на бесплатной основе или за компенсацию по согласию собственника. Если собственник отказывается передать общежитие, оно может быть отобрано по решению суда.

20 мая 2016 года президент Петр Порошенко наложил вето на закон и вернул его на повторное рассмотрение парламентом.