В Киеве на Лесном массиве из-за аварии без тепла остались несколько десятков домов, школа и детсад

Как сообщили жильцам в «Киевэнерго», аварию могут ликвидировать не раньше, чем к середине завтрашнего дня.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе в центральной части города отсутствует отопление у 212 абонентов из-за аварии на теплотрассе в районе Глухого моста.