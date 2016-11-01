В Киеве на Лесном массиве из-за аварии без тепла остались несколько десятков домов, школа и детсад
22:26, 01 ноября 2016Недвижимость
498
В Киеве на Лесном массиве из-за аварии на теплосети прекращено теплоснабжение нескольким десяткам жилых домов, в том числе одной школе и детском саду.
Фото УНИАН
Как сообщили жильцам в «Киевэнерго», аварию могут ликвидировать не раньше, чем к середине завтрашнего дня.
Читайте такжеВ Киеве к отоплению подключено 98% учебных заведений - КГГА
Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе в центральной части города отсутствует отопление у 212 абонентов из-за аварии на теплотрассе в районе Глухого моста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter