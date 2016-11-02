В Киеве за месяц немного подешевело жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем снизилась на 0,5% – до 23,143 тыс. грн/кв. м.

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Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в октябре на столичном первичном рынке недвижимости стоимость квартир комфорт-класса выросла на 3,4%, до 21,666 тыс. грн/кв. м, премиум-класса – на 0,1%, до 44,060 тыс. грн/кв. м. В то же время квартиры эконом-класса подешевели на 0,6% – до 16,511 тыс. грн/кв. м, а квартиры бизнес-класса – на 0,4%, до 27,751 грн/кв. м.

Наиболее ощутимо упали цены на квартиры в Оболонском, Дарницком и Днепровском районах столицы – на 5,1%, 4,1% и 2,5% соответственно, в то время как стоимость квартир в Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах выросла на 5,7%, 1,5% и 1,4% соответственно.

По информации портала, в октябре квартиры к продаже предлагали 60 операторов в 160 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 38%. Новостройки бизнес-класса составили 26% от общего количества, премиум-класса – 13% и комфорт-класса – 23%.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году из-за девальвации национальной валюты, подорожания стройматериалов и горючего выросла на 33,1% – до 22,7 тыс. грн/кв. м.

Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем снизилась на 1% – до 1,336 тыс. долл./кв. м, а в гривне – на 2,2%, до 34,169 грн/кв. м.

Согласно сообщению, в прошлом месяце больше всего подешевели 4-комнатные квартиры – на 2,8%, до 1,49 тыс. долл./кв. м, и 3-комнатные – на 2%, до 1,36 тыс. долл./кв. м. При этом 1-комнатные квартиры подешевели на 0,4% – до 1,24 тыс. долл./кв. м, а стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице выросла на 0,1% – до 1,37 тыс. долл./кв. м.

Количество выставленных на продажу квартир в октябре увеличилось на 1,2% относительно сентября и составило 20,992 тыс. Объем предложения в общей площади вырос на 1,1%, в долларовом выражении – на 0,6%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 33%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 6%.

В октябре 2016 года в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась во всех районах Киева. Наибольшее снижение зафиксировано в Подольском районе – на 4,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», в прошлом году из-за продолжающейся девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости вторичного жилья в столице гривневые цены на «вторичку» выросли на 25,6% – до 34,9 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 15,3% – до 1453 долл./кв. м.