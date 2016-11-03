В Кабмине разъяснили, когда "минималка" в 3200 гривень окажет влияние на субсидии

Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года окажет влияние на объем выплачиваемых субсидий, но лишь в отопительный сезон 2018-2019 годов.

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Об этом говорится в разъяснении правительства, опубликованном на официальной странице Кабмина в Twitter.

«Повышение минимальной заработной платы не повлияет на расчет субсидий, которые люди будут получать в текущем году, поскольку при расчете субсидий учитываются доходы за 2015 год, - говорится в разъяснении. - В следующем отопительном сезоне будут учитываться доходы за 2016 год. То есть повышенная минимальная заработная плата будет влиять на расчет субсидий аж в сезоне 2018-2019 годов».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец октября субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 6,1 млн украинских семей из общего предполагаемого количества 8,5 млн.

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Новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 млрд грн на субсидии. При этом, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, эта сумма может вырасти до 52 млрд грн.