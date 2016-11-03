АМКУ признал неправомерным сбор банковской комиссии при оплате комуслуг

Антимонопольный комитете Украины (АМКУ) выявил неправомерность уплаты гражданами комиссии в банке или почтовом отделении при оплате услуг ЖКХ, поскольку данные расходы заложены в тарифы.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, об этом говорится в одобренном 1 ноября отчете о результатах исследования рынка услуг по приему наличных платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги.

"Потребитель платит комиссионное вознаграждение за прием платежей дважды - заложенное в тариф на услугу ЖКХ, а также за услуги банка или "Укрпочты" в соответствии с установленными ими тарифами", - говорится в сообщении.

В то же время, если поставщик коммунальных услуг заключил договор и платит банку или "Укрпочте" расходы на прием платежей, потребителям все равно приходится платить комиссию дважды.

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Пресс-служба отметила, что отчет подготовлен по результатам исследования, которое проводилось в связи с многочисленными обращениями граждан в органы АМКУ и охватывало 2015 год и пять месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября текущего года Антимонопольный комитет Украины и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере регулирования рынков электроэнергии, природного газа, а также услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.