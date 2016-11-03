Розенко обещает монетизацию сэкономленных субсидий уже в этом отопительном сезоне

В Украине получатели субсидий, которые сэкономят энергоресурсы, по итогам уже этого отопительного сезона получат на сэкономленную сумму средства для реализации мер по энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сегодня на брифинге в Тернопольской области.

Он пояснил, что таким образом государство планирует стимулировать получателей субсидии к более экономному использованию энергоресурсов.

"Монетизация сэкономленной субсидии – это вариант поощрить людей экономить и по итогам отопительного сезона получить финансовый ресурс, чтобы затем вложить его в энергосбережение и в следующем сезоне сэкономить еще больше средств. В правительстве есть консенсус, что такой механизм экономии субсидии должен быть применен уже в этом отопительном сезоне", – сказал Розенко.

Он сообщил, что сейчас украинские специалисты совместно с группой международных экспертов разрабатывают технологию монетизации.

"В течение месяца мы планируем этот процесс завершить и ознакомить общество, как именно будет происходить монетизация сэкономленных субсидий. Чтобы было понятно, как это будет происходить для каждого хозяйства, для каждой семьи", – пояснил вице-премьер.

Он отметил, что выплата сэкономленной субсидии будет начисляться раз в год по итогам отопительного сезона.

"Ежемесячную выплату для 9,5 миллиона семей, которые сегодня получают субсидии, невозможно обеспечить технологически. Даже на уровне быстрого открытия расчетных счетов для всех семей. А по итогам отопительного сезона это будет нормально", – считает вице-премьер.

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По его словам, дополнительных средств на внедрение механизма монетизации выделять не придется.

"На следующий год на субсидии заложено в бюджете 52 миллиарда гривень вместе с субсидией на твердое топливо. Это будет экономия этих средств, именно из них и будут осуществлять выплату сэкономленного", – пояснил Розенко.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году указанные расходы превысят 40 миллиардов гривень.