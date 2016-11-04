Полный провал - Рева заявил о критической ситуации с субсидиями в Одесской области

В Одесской области критическая ситуация с субсидиями. Об этом сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил министр по вопросам социальной политики Андрей Рева, передает "УП".

По словам Ревы, в регионе есть проблемы с руководством областного управления.

"Там с назначением субсидий полный провал. Начиная от отсутствия нормально утвержденного руководителя областного управления, и заканчивая всей вертикалью, которая там есть. Поэтому я вам обещаю, что мы этот вопрос берем под личный контроль, потому что, если проблемы возникнут, то именно там. И мы сделаем все, чтобы ситуация была исправлена", – заявил он.

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Рева пообещал создать для этого специальную группу помощи Одесской области и исправить ситуацию в ближайшее время.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что в Украине получатели субсидий, которые сэкономят энергоресурсы, по итогам уже этого отопительного сезона получат сэкономленную сумму средств для реализации мероприятий по энергоэффективности.