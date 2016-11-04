Финансовые компании сократили аренду недвижимости в Лондоне на 51%

Финансовые учреждения с офисами в Лондоне за первое полугодие 2016 года сократили объем арендуемой площади в британской столице на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 247,5 тысячи квадратных метров, сообщает RNS со ссылкой на партнера аудиторской компании Deloitte Криса Льюиса.

После того как премьер-министр Тереза Мей заявила о том, что одной из ключевых тем на переговорах с Евросоюзом по условиям выхода Великобритании из состава блока станет контроль над иммиграцией, банки начали готовиться к Brexit по "жесткому сценарию", отметил другой партнер Deloitte - Вишал Веди.

"Они полагают, что Brexit произойдет по "жесткому" сценарию, когда как несколько месяцев назад они допускали несколько вариантов выхода Британии из ЕС", - сообщил газете Веди.

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В начале октября консалтинговая фирма Oliver Wyman опубликовала результаты исследования относительно потерь британской экономики в случае выхода страны из состава ЕС по "жесткому" сценарию.

Так, в случае "жесткого" Brexit потери Великобритании могут составить до 66 миллиардов фунтов стерлингов (80,4 миллиарда долларов по текущему курсу) в год, а ВВП страны в этом случае окажется ниже того, который был бы достигнут при сохранении членства в ЕС, на 9,5%.

Из доклада также следует, что в случае "жесткого" Brexit Соединенное Королевство может потерять до 70 тысяч рабочих мест, а также 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,1 миллиарда долларов) от ежегодных налоговых поступлений.