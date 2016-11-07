В Украине дорожает строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,3%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 16,2%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 5,9%.

При этом стоимость СМР в сентябре 2016 года по сравнению с августом выросла на 1% (в августе снижение по отношению к июлю составило 0,2%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в сентябре зафиксировано в сфере строительства жилых зданий - на 1,3%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,4%.

В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.