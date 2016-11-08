Гройсман сообщил, сколько украинских семей получают субсидии на коммунальные услуги

Около 6,4 млн украинских семей по состоянию на сегодняшний день получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе селекторного совета в Киеве.

Читайте такжеВ Кабмине разъяснили, когда "минималка" в 3200 гривень окажет влияние на субсидии

«6,4 млн домохозяйств на сегодняшний день получают адресные субсидии», - сказал он.

По словам премьера, в региональном разрезе лидерами по уровню назначения субсидий являются Сумская, Полтавская, Донецкая, Черкасская, Винницкая, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская и Волынская области.

В то же время, худшие показатели назначения субсидий демонстрируют Одесская и Закарпатская области.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 октября субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 6,1 млн украинских семей из общего предполагаемого количества 8,5 млн.

Новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году указанные расходы превысят 40 миллиардов гривень.