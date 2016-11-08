Получатели субсидий будут тратить на комуслуги не более 20% дохода – Гройсман

Украинцы, которые оформили субсидию, будут тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг не более 20% своего дохода.

Об этом во время селекторного совещания по вопросам реализации программы жилищных субсидий заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Жилищная субсидия - это реальная персональная скидка при оплате коммунальных услуг, которая позволит семьям с небольшим доходом 80% от их дохода оставлять на другие нужды, независимо от размера платежки", - говорится в сообщении.

Также премьер сообщил, что гражданам не придется возвращать субсидии после повышение минимальной заработной платы до 3200 гривень с 1 января 2017 года.

"Хочу еще раз подчеркнуть: субсидия - это компенсация, скидка для конкретной украинской семьи, исходя из ее дохода, которая является безвозвратной, которая является выплатой за конкретную украинскую семью. И это (повышение минимальной зарплаты - УНИАН) ни в коем случае не может привести ни к возвращению этих денег, ни к чему другому", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, летом текущего года министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что украинские домохозяйства, получающие субсидию, во время отопительного сезона должны будут оплачивать в среднем 15% суммы счетов за жилищно-коммунальным услугам, а остальную сумму будет покрывать субсидия.

Также ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

По состоянию на 8 ноября субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 6,4 миллиона украинских семей из общего предполагаемого количества 8,5 миллиона.