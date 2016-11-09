Государственный "Ощадбанк" вводит комиссию за прием платежей по коммуналке

Государственный «Ощадбанк» вводит с 1 декабря комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг в своих кассах, говорится в сообщении, размещенном в отделениях банка.

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«Информируем, что 1 декабря 2016 года будут внесены изменения в тарифы АО "Ощадбанк", а именно в пп. 1.1.8.14 "Прием платежей за жилищно-коммунальные и телекоммуникационные услуги в пользу субъектов хозяйствования - поставщиков услуг, с которыми заключены договоры на прием платежей и/или предоставление информационных услуг" и будет установлен тариф в размере 3 грн за один платеж в кассе учреждений АО "Ощадбанк"", - говорится сообщении.

Банк в сообщении на своем сайте отметил, что на сегодня компенсация, которую «Ощадбанк» получает от поставщиков услуг ЖКХ и фиксированной связи, не покрывает расходов на проведение операций.

«Закон Украины «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам устанавливать комиссионное вознаграждение за банковские услуги на уровне ниже себестоимости операции. И во исполнение требований действующего законодательства «Ощадбанк» с 1 декабря 2016 устанавливает тариф при оплате в кассе на уровне, обеспечивающем покрытие расходов на проведение таких операций на уровне себестоимости», - говорится в сообщении.

При этом банк отметил, что не взимает комиссию в информационно-платежных терминалах по приему платежей за газ, холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электроэнергию и услуги фиксированной связи.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.

«Ощадбанк» за 9 месяцев 2016 года получил 410,7 млн грн чистой прибыли против 5,4 млрд грн убытка за аналогичный период 2015 года.