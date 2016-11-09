Кабмин запретил взимать долги за комуслуги с получателей субсидий

Кабинет министров Украины запретил взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги с граждан, оформивших субсидии, а также в случаях, когда нормы потребления услуг, установленные местными органами власти, выше установленных Кабмином - разница должна будет оплачиваться из местного бюджета.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

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"Установить, что в случае установления местными органами власти норм потребления жилищно-коммунальных услуг на большем уровне, чем предусмотрено этим постановлением, разницу и компенсацию затрат должны оплачивать за счет средств местных бюджетов, а не граждан. Запретить взимать любую задолженность с граждан, которым назначена субсидия", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в сентябре по сравнению с показателем на конец августа не изменилась и составила 4,8 миллиарда гривень.