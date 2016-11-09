АМКУ решил разобраться, почему украинцы платят двойную комиссию при оплате коммуналки

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен 16 ноября рассмотреть проблему, когда население при оплате жилищно-коммунальных услуг в отделениях банков или «Укрпочты» платит комиссию, несмотря на то, что данные затраты уже заложены в тариф на услуги ЖКХ.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила государственный уполномоченный Анна Артеменко.

«С целью определения действенных мер урегулирования сложившейся ситуации с организацией приема наличных платежей за жилищно-коммунальные услуги от потребителей в комитете 16.11.2016 запланировано проведение совещания с участием представителей заинтересованных органов государственной власти, банковских учреждений и профессиональных объединений участников рынка банковских услуг, общественности», - говорится в ответе.

Как пояснила Артеменко, с 1 января 2015 года по 31 мая 2016 года АМКУ провел исследование рынка услуг по приему наличных платежей от физических лиц за коммунальные услуги во всех областных центрах. Как выяснилось, комиссия за прием платежей устанавливается согласно договору, заключенному между компанией – поставщиком коммунальных услуг и банком либо «Укрпочтой». Если же такой договор не заключен, то размер комиссии устанавливает организация, принимающая платежи. Однако в обоих случаях граждане платят эту комиссию дважды, ведь соответствующие затраты включены в расчет тарифов на коммунальные услуги.

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Чтобы устранить это противоречие, АМКУ намерен провести вышеуказанное совещание. По его результатам регулятор планирует разработать предложения по совершенствованию порядка приема платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и направить их в Кабинет министров.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет заявил о неправомерности взимания с граждан комиссии в банке или почтовом отделении при оплате услуг ЖКХ, поскольку данные расходы заложены в тарифы. Об этом говорится в одобренном 1 ноября отчете о результатах исследования рынка услуг по приему наличных платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги. Отчет подготовлен по результатам исследования, которое проводилось в связи с многочисленными обращениями граждан в органы АМКУ.