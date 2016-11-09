Украинцы в прошлом году переплатили комиссию за комуслуги почти на 24 миллиона – АМКУ

Украинцы в 2015 году уплатили в банках и почтовых отделениях комиссию за прием наличных платежей на оплату жилищно-коммунальных услуг на 23,7 млн грн, несмотря на то, что подобная комиссия входит в тариф данных услуг ЖКХ.

Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам проведенного с 1 января 2015 года по 31 мая 2016 года исследования рынка услуг по приему наличных платежей от физических лиц за коммунальные услуги во всех областных центрах.

"Необходимость проведения указанного исследования связана с многочисленными обращениями, которые получают органы Антимонопольного комитета Украины от физических лиц в отношении ситуации, которая сложилась на рынке услуг по приему наличных платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги, когда учреждения банков или почты удерживают комиссионное вознаграждение с населения при приеме платежей в соответствии со своими тарифами, в то время как комиссионное вознаграждение за прием платежей от потребителей заложено в тариф", - сказано в отчете.

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Как отмечается в отчете, согласно законодательству, в тариф услуг ЖКХ закладывается стоимость перевода средств на счета предприятий-поставщиков услуг. Исключение составляет лишь услуга по поставке природного газа, для которой государство устанавливает максимальный размер комиссии, который на сегодня составляет 0,3%.

По подсчетам АМКУ, общая сумма уплаченных комиссионных платежей в 2015 году составила 23,7 миллиона гривень, а за пять месяцев 2016 года – 18,2 миллиона гривень.

Как отмечается в отчете, АМКУ предлагает два варианта решения проблемы: установить экономически обоснованный размер комиссии за прием платежей от граждан, что обеспечит заключение договоров с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, либо предусмотреть в таких договорах обязательство поставщиков услуг платить комиссию за потребителей.

Соответствующие рекомендации регулятор направит Кабинету министров.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет заявил о неправомерности взимания с граждан комиссии в банке или почтовом отделении при оплате услуг ЖКХ, поскольку данные расходы заложены в тарифы.

Чтобы устранить это противоречие, АМКУ намерен провести 16 ноября совещание с участниками рынка. По его результатам регулятор планирует разработать предложения по совершенствованию порядка приема платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и направить их в Кабинет министров.

Государственный "Ощадбанк" вводит с 1 декабря комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг в своих кассах в размере 3 гривни за один платеж.