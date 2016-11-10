Кабмин в бюджете-2017 выделил на программу "теплые кредиты" 400 миллионов

Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по выдаче населению "тёплых" кредитов, которые будут использованы для покупки энергоэффективных материалов и оборудования.

Об этом сообщил во время форума на тему "Энергоэффективность - путь получения энергонезависимости" глава департамента технического регулирования энергоэффективности Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Евгений Маглеваный.

"Правительство составило бюджетную программу, согласно которой на "тёплые" кредиты выделяется 400 миллионов гривень на следующий год. Поэтому надеемся, что эта программа будет продолжаться", - сказал Маглеваный.

Он также сообщил, что в следующем году ведомство планирует осуществлять мониторинг эффективности проведённых мероприятий по данной программе.

"Мы ее усовершенствуем в следующем году, предусматривается мониторинг осуществлённых мероприятий по энергосбережению, определение, насколько эти меры были эффективными, а также фотофиксация проведённых мероприятий", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.

Только в течении июня 2016 года украинцы оформили 21,1 тысячи таких кредитов на общую сумму 350 миллионов гривень.