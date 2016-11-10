Кабмин выделил дополнительно 359 миллионов на субсидии для покупки твердого топлива

Кабинет министров выделил дополнительно 359 млн грн на субсидии для собственников частных домов на приобретение угля, дров или других видов твердого топлива для отапливания помещений.

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Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее решение было принято на заседании 9 ноября.

«Это означает, что более полумиллиона украинских семей, проживающих в сельской местности, которые для отопления жилья не используют природный газ или другие виды отопления - централизованное или электрическое, могут воспользоваться правительственной помощью и закупить твердое топливо, чтобы должным образом подготовиться к зиме», - говорится в сообщении.

Как отмечается, безвозвратная денежная помощь на приобретение твердого топлива назначается исходя из нормы в две тонны на одно домохозяйство в год и максимальной стоимости 2000 грн за тонну.

Субсидия на приобретение твердого топлива оформляется так же, как и обычная жилищная субсидия. Данной помощью могут воспользоваться те семьи, которые используют для отопления исключительно твердое топливо. Субсидия им предоставляется независимо от площади жилья и выплачивается один раз в год в наличной форме. Чем меньше доход семьи, тем больше размер правительственной помощи она получит.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Кабинет министров на треть - в среднем с 3000 до 4000 грн - увеличил размер компенсации, которую получают жители сел для покупки твердого топлива или сжиженного газа.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в 2015 году среди 5,5 млн домохозяйств, получающих субсидии, 617,4 тыс. семей получили компенсацию на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.