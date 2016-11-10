Кабмин в доработанном госбюджете сократил расходы на субсидии на 3,6 миллиарда

Правительство предложило сократить расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2017 году на 3,6 млрд грн - до 47,1 млрд грн с 50,7 млрд грн.

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Такие изменения внесены в проект бюджета Украины на 2017 год, подготовленный ко второму чтению.

Как указывается в приложениях к законопроекту, субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению была снижена на 3,6 млрд грн по сравнению с проектом бюджета, принятым в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, количество получающих субсидию домохозяйств достигнет своего максимума в 8,5 млн семей в отопительном сезоне 2016-2017 годов и начнет постепенно уменьшаться со следующего года благодаря повышению доходов домохозяйств.

При этом, по словам Розенко необходимые расходы на финансирование субсидий могут вырасти в 2017 году до 52 млрд грн.