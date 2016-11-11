В Минсоцполитики рассказали, куда пойдет сэкономленная часть субсидии

Сэкономленная домохозяйствами из-за низкого потребления часть субсидии, которую государство назначило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, будет автоматически покрывать стоимость коммунальных услуг в следующие месяцы, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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«Если семья использовала меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей, в том числе обязательной платы за коммуналку», - указывается в сообщении.

При этом отмечается, что поставщики услуг обязаны учитывать экономию автоматически без обращения потребителя. Сумма экономии указывается в платежке как переплата (с минусом) и уменьшает платеж следующего периода.

«Сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков услуг и не меняется в течение периода получения субсидии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, получатели субсидий, которые сэкономят энергоресурсы, по итогам уже этого отопительного сезона получат на сэкономленную сумму средства для реализации мер по энергоэффективности.

Таким образом правительство планирует стимулировать получателей субсидии к более экономному использованию энергоресурсов. Монетизация сэкономленной субсидии должна поощрить людей экономить и по итогам отопительного сезона получить финансовый ресурс, чтобы затем вложить его в энергосбережение и в следующем сезоне сэкономить еще больше средств.