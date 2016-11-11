Коммунальные платежи за октябрь будут пересчитаны - распоряжение Кабмина

Кабинет министров своим постановлением обязал поставщиков жилищно-коммунальных услуг пересчитать платежи за октябрь для тех потребителей, у которых в платежках за прошлые месяцы была вписана задолженность за тепло, а также газ или электроэнергию, используемые для отопления, и которые использовали эти энергоносители в прошлом отопительном периоде, сообщила пресс-служба правительства.

"Это решение исключает начисление задолженности получателям субсидий в будущем и решает вопрос с уже "по ошибке" начисленными долгами. Поставщики услуг осуществят пересчет платежек за прошедшие месяцы и получатели субсидий, которые добросовестно оплатили эти незаконные долги, получат новые платежки с указанием суммы переплаты", - говорится в сообщении.

Кроме этого, постановлением предусмотрено, что в случае утверждения органами местного самоуправления норм потребления холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, превышающих социальные нормативы, компенсация дополнительных расходов получателям жилищных субсидий, в случае отсутствия квартирных приборов учета холодной и горячей воды, будет осуществляться за счет соответствующих местных бюджетов.

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Как сообщал УНИАН, социальные нормативы потребления услуг, на которые предоставляется субсидия, в прошлом отопительном периоде 2015-2016 гг. не соответствовали реальному потреблению домохозяйств.

Из-за завышенных нормативов на счету получателей субсидий образовалась сумма неиспользованных средств в размере более 10 миллиардов гривень. Позже правительство в несколько этапов снизило социальный норматив на обогрев помещения, который сегодня составляет 5,5 кубометров газа на квадратный метр отапливаемой площади.

По окончании отопительного периода на счетах домохозяйств оставили сумму, равную стоимости 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, а все остальные средства, которые скопились на счетах домохозяйств, были возвращены в государственный бюджет. Оставленные на счетах домохозяйств средства должны были быть направлены на оплату услуг по отоплению, либо поставок газа или электроэнергии для отопления в отопительном периоде 2016-2017 гг.